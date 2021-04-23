Общество

Универсальная вакцина против всех коронавирусов может быть готова в этом году

Пока ведутся только предварительные исследования

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Позже в этом году универсальная вакцина против различных коронавирусов — SARS-CoV-2, MERS и SARS может быть включена в клинические испытания.

Уже несколько месяцев ведутся интенсивные исследования в этой области. Ученые опасаются, что может возникнуть еще один, четвертый, еще более опасный коронавирус, сочетающий в себе черты всего вышеперечисленного, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Уже более года специалисты со всего мира борются против коронавируса SARS-CoV-2, который претерпевает дальнейшие мутации. В мире появились различные варианты этого возбудителя, в том числе и в Украине. Поэтому готовятся вакцины, которые немного отличаются от используемых в настоящее время — и лучше подходят для новых вариантов.

В то же время ведутся исследования универсальной вакцины, защищающей от различных типов коронавирусов, таких как SARS-CoV-2, MERS и SARS. Вирусологи опасаются, что может возникнуть еще один, четвертый, еще более опасный коронавирус, сочетающий в себе черты всего вышеперечисленного.

Тот, который может легко распространяться — например, SARS-CoV-2 — и в то же время быть гораздо более смертоносным. SARS вызывает смерть у каждого десятого инфицированного человека, а MERS — у каждого третьего. В случае SARS-CoV-2 смертность составляет 2-3%.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса.

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