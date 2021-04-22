В Минздраве назвали количество привитых украинцев

Наибольшее количество прививок от пневмонии нового поколения было сделано в Киеве

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В Украине уже 482 391 граждан записались в очередь на вакцинацию. При этом, за последние сутки было привито 14 044 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Всего в Украине с начала кампании вакцинации уже привиты 491 877 человек. При этом, только пятеро людей получили вторую дозу препарата.

Наибольшее количество прививок от пневмонии нового поколения было сделано в Киеве (1 329), Одесской (1 017) и Львовской (792) областях, меньше всего — в Луганской (231), Кировоградской (263) и Тернопольской (325) областях.

Ранее сообщалось, что вирус SARS-CoV-2 передается в основном воздушным путем, утверждает международная группа исследователей во главе со специалистами из Оксфордского университета. Об этом говорят ученые после анализа имеющихся исследований.