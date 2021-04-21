Общество

Россия отложила войну на Донбассе: экс-глава НВФ назвал причины

Путин, Меркель и Макрон прекрасно знают, что им не нужна война на Украине

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Вооруженный конфликт на территориях Донбасса якобы отложили. Ведь в данный момент это невыгодно лидерам России, Германии и Франции. Об этом заявил экс-«командир» НВФ «ДНР», российский писатель Захар Прилепин, передает УРА-Информ.

«Сейчас у нас вакцина продается, Путин вновь нормально разговаривает с Германией, Францией. То есть они высказывают своей публике, что требуют от Путина что-то, но это все фигня. Путин, Меркель и Макрон прекрасно знают, что им не нужна война на Украине. Они поддерживают Путина и говорят, что не дадут добро на это Зеленскому ни за что», — отметил Прилепин.

При этом, писатель считает, что ситуация на востоке Украины может неожиданно выйти из-под контроля.

«Они опять оттянули эту ситуацию с принятием Донбасса в состав России, значит эта крышечка закипит, задрожит через какое-то время в какой-то еще более критической ситуации не в связи с Северным потоком-2, а в связи с чем-нибудь еще», — заявил Прилепин.

Ранее сообщалось, что в Кремле бурно отреагировали на предложение шестого президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой РФ Владимир Путиным на временно оккупированном украинском Донбассе. 

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