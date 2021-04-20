Вакцинация от COVID-19: привито почти 500 тыс. человек

Две дозы COVID-препарата получили пять человек

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За прошедший день на территории Украины было поставлено 12 144 инъекции препаратами от коронавирусной инфекции нового типа. Общее количество вакцинированных граждан на территории страны — 462 791 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

По словам министра, две дозы COVID-препарата получили пять человек. Со вчерашнего дня эта цифра осталась неизменной.

Стоит отметить, что наибольшее количество вакцинированных граждан зафиксировано во Львовской области. Тут привито 1 770 граждан за последние сутки. При этом, наименьшее число вакцинированных жителей страны зафиксировано в Сумской (137) и Николаевской (210) областях.

При этом, по состоянию на 19 апреля в лист ожидания вакцинации от пневмонии нового поколения записались 473 989 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в мире уже есть много производителей вакцин от коронавируса и многие из ни используются в различных странах. Украина заявляла ранее, что также планирует сделать свою вакцину, но в итоге ничего не получилось.