Общество

Россия отказывается вести переговоры по Донбассу: стала известна причина

Переговоры советников нормандской четверки не принесли результатов

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Вчера 19 апреля, состоялись переговоры переговоров советников нормандской четверки по поводу ситуации на Донбассе. Россия в переговорах отказалась идти на любые условия, если не будет прямых переговоров Киева с представителями «ЛНР» и «ДНР» для урегулирования конфликта.

Источник сообщает, что если этих переговоров не будет, то Россия не намерена начинать обсуждение мирного плана с кластерами по Донбассу. В свою очередь Украина на такие условия не пошла. Киев намерен идти пошаговым мирным планом, который был разработан вместе с Францией и Германией, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Источник добавил важную деталь. После встречи Зеленского с Макроном в Париже именно Франция от ЕС взяла ведущую роль в переговорах нормандского формата. И сегодня французская сторона на фоне Германии активно защищала позицию Украины, компонент безопасности и возвращение контроля за границей до проведения выборов в ОРДЛО», — пишет паблик

Источник добавляет, что Украина вместе с Францией и Германией предложили России провести следующую встречу советников на линии разграничения. Если Россия будет отказываться вести переговоры, то санкции против нее могут только усилить.

Ранее мы сообщали, что в ЕС призвали Россию отвести войска от украинской границы.

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