Десятки боевых самолетов из США в Польше: Пентагон о ситуации

Сообщается об обычных учениях

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Десятки американских боевых самолетов F-15 и F-16 в Польше принимают участие в учениях. Это не имеет ничего общего с ситуацией на восточной границе Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Это стандартные упражнения. Это не особая реакция на происходящее на границе Украины и России или в Крыму. Это вполне обычная операция, мы ее делаем постоянно. Присутствие наших войск в Польше носит ротационный характер, что мы очень ценим и хвалим. Это часть этой программы, — сказал Джон Кирби на пресс-конференции, пишет УРА-Информ.

Ранее в понедельник глава Минобороны Мариуш Блащак написал в Twitter, что несколько десятков истребителей F-15 и F-16 вылетели в Польшу в рамках учений по переброске военно-воздушных сил в Европе.

«Сегодня в Польшу прибыло несколько десятков самолетов F-15 и F-16. @US_EUCOM (военное командование США в Европе) практикует быструю переброску военно-воздушных сил в Европе, используя, в частности, польские аэропорты. Совместными тренировками мы укрепляем безопасность нашего региона #StrongerTogether », — написал Блащак.

Ранее мы сообщали, что в ЕС призвали Россию отвести войска от украинской границы.