Общество

«На самом деле они разбегаются»: ветеран АТО рассказал о настроениях боевиков

Подготовка «ЛДНР» к полномасштабным боевым действиям — это просто «бряцание оружием»

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Подразделения пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса совершенно не укомплектованы и не обеспечены материально. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL сообщил ветеран АТО Андрей Рымарук, передает УРА-Информ.

«Это показательное бряцание оружием, которое стягивается вдоль линии государственной границы, транслируется на временно оккупированную территорию, чтобы успокоить личный состав, мол, мы идем вам на помощь, пока не разбегайтесь. Но на самом деле они разбегаются», — отметил Рымарук.

Также военный уточнил, что сейчас обеспечение армейских корпусов «Л/ДНР» значительно ухудшилось.

«В прошлом и позапрошлом году поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, перевооружение и ротация личного состава происходили гораздо чаще, чем мы это наблюдаем в текущем году», — подчеркнул он.

Помимо этого, есть и серьезные проблемы с личностным составом боевиков.

«Сейчас „власть ЛДНР“ постоянно пугает, что Украина пойдет в наступление, пытается держать их в боевом тонусе. Они постоянно проводят учения. Почти каждый день на их учебных полигонах не очень далеко от линии разграничения проводятся учения с артиллеристами, с разведчиками, со связистами, с медиками. Их „боевой дух“ поднимают спецназовцы — снайперы, которые приехали на восток Украины и убивают наших военных», -подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО, а также резервисты сейчас должны быть готовыми к мобилизации в случае российского вторжения на территорию Украины.

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