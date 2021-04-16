Общество

В ОРДО прогремел мощный взрыв в Ясиноватой: услышали даже соседние города

Местные жители сообщают о мощных взрывах

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Сегодня утром, приблизительно около 9:00 прогремел мощный взрыв в неподконтрольной Украине Ясиноватой. При этом звук взрыв был настолько сильным, что его слышали жители в прифронтовой Авдеевке и в подконтрольных НВФ Горловке, Макеевке, Донецке и других населенных пунктах.

Местные жители в социальных сетях отмечают, что от взрывной волны на авто сработала сигнализация и прошла вибрация по домам. При этом точной причины взрыва никто не знает и ситуация пока непонятная, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Авдеевка В 9−00 где-то взрыв с вибрацией», — написал местный житель.

«09.03 Землянки двери в доме открылись и вибрация по всему дому прошла. Ясиноватая подпрыгнула», — добавила местная жительница.

«Ясиноватая. Только что, прогремел увесистый прилет. Куда, пока не известно. Возможно в сектор Господара», — написал участник дискуссии.

«Примерно в 9.00 в районе Ясиноватой прозвучал мощный взрыв. Услышали даже соседние города», — отметил еще один местный житель.

Ранее мы сообщали, что боевики строят ротные опорные пункты на случай прорыва, появились фотографии.

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