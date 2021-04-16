Однокурсник Путина прокомментировал наступление РФ на Донбассе

Власти СССР вели себя подобным образом

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Бывший разведчик КГБ и однокурсник действующего президента Российской Федерации Владимира Путина Юрий Швец заявил что в Кремле не готовы начинать активные широкомасштабные военные действия на временно оккупированных территориях украинского Донбасса. Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу «Право на владу», передает УРА-Информ.

Нынешние действия власти РФ являются ничем иным, как блефом для запугивания противника.

«Тезис такой, что в Кремле сидят вот такие крутые ребята, которые готовы нажать на красную кнопку. В Белом доме, в Париже, в Лондоне — там слабаки, а вот мы не постоим. Мы, если надо, нажмем. Это блеф. Это просто галимый блеф», — подчеркнул он.

Ранее, власти СССР вели себя подобным образом, отметил Швец.

«Старцы кремлевские — они, конечно, хуже жили, чем сейчас живет кремлевская элита, но по сравнению с остальным населением они жили как боги. Вернее, им так казалось. Это последние люди, которые бы нажали на красную кнопку. То же самое сейчас. Эти ребята в Кремле — они совершили путь из грязи в князи в течение 3−4 лет, когда каждому из них уже было за 45», — подчеркнул однокурсник Путина.

Ранее сообщалось, что приоритетным вопросом на прошедшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины стал вопрос о ситуации на временно оккупированном востоке Украины.