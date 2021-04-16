Общество

Новая вакцина: стало известно, когда в Украине начнется вакцинация Pfizer

Вакцинация начнется уже в субботу, 18 апреля

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Уже за несколько дней в Украине начнется вакцинация уже третьим препаратом от коронавирусной инфекции. Речь идет об американском препарате Pfizer.

Сегодня, 16 апреля, в Украину доставил 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Уже завтра 29,5 тысячи доз вакцины разведут по регионам. В тоже время 18 апреля уже начнутся прививки этим препаратом. Вакцину будут транспортировать в специальных контейнерах с сухим льдом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

«Сегодня Украина полноценно присоединилась к большой семье COVAX, поскольку получила первую партию в рамках этой инициативы», — заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он также добавил, что вакцина должна сохранять температуру до -70 градусов. В контейнерах препарат может храниться в течение месяца.

Отмечается, что этой вакциной в Украине будут прививать людей в домах престарелых и работников этих заведений. Следующий этап работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы. Текущую партию вакцины планируют разделить на две части, чтобы потом ею же сделать вторую прививку.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже почти 2 млн случаев заражения ковидом.

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