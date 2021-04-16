Мы бы выиграли с пандемией, если бы 60 % людей носило маски — ученые

Новые результаты интересных исследований

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Исследователи заявили, что ношение масок и поддержание социального дистанцирования могут эффективно остановить распространение вируса, вызывающего COVID-19. Чтобы полностью остановить эпидемию, эти правила должны соблюдать не менее 60% населения.

Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) и Туринского политехнического университета (Италия) рассказали о своих выводах в журнале «Хаос: междисциплинарный журнал нелинейной науки», пишет УРА-Информ.

Ученые из группы проф. Маурицио Порфири разработал модель сетевой базы данных, чтобы проверить, как два упомянутых показателя влияют на распространение болезней, передающихся воздушным путем, таких как COVID-19. Он показал, что вспышки новых вирусов можно предотвратить, если они окажутся на 60%. населения соответствовали этим требованиям.

Ни социальной дистанции, ни ношения одной маски будет недостаточно, чтобы остановить распространение COVID-19, — говорит профессор. Порфири. — Но если большая часть из нас примет обе эти меры, мы сможем остановить дальнейшее распространение вируса без массовой вакцинации, — добавляет он.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано почти 2 млн случаев заражения ковидом.