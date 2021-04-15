«Нужны деньги»: названа причина, по которой РФ не начнет войну с Украиной

В Кремле должны действовать более агрессивно

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В Российской Федерации возросло количества сторонников начала полномасштабной войны с Украиной. Некоторые граждане РФ в социальных сетях открыто призывают власти ударить по Украине российскими крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил российский военный журналист и пропагандист канала «Россия-1» Александр Сладков в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

Он заявил, что в Кремле должны действовать более агрессивно на международной арене. Также он призвал действовать с позиции силы.

«Я знаю, что многие, дурея в атаке, закричат: «Что мы терпим!!! Надо ударить по Киеву «Калибром»!!! Давай, вводи войска в Венесуэлу!!!» , — подчеркнул военкор.

При этом, Сладков считает, что российская экономика на данный момент не в состоянии ввязываться в полномасштабные боевые действия. Он добавил, что ответные шаги в отношении России со стороны Запада будут очень болезненными, а также очень дорого обойдутся Кремлю:

«Ребята, подождите, а бабки у нас на это есть? Капуста, воздух, лавэ? Сколько стоят такие „молниеносные и верные“ ответные шаги? И нужны ли они сейчас, вот так сразу? Все дело в нашей российской экономике. Амбиции недешево стоят. И, опять же, нужны деньги, и нужно, чтоб их не украли», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация на фоне стягивания войск к украинской границе озвучила свои требования правительству Украины.