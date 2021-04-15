«Надеюсь, все будет хорошо»: Путин сделал вторую прививку от COVID

Первый компонент вакцины от COVID нового поколения Путину вкололи 23 марта

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Глава Кремля Владимир Путин сегодня привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом он сам сообщил в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, передает УРА-Информ.

«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», — отметил президент Российской Федерации.

Помимо этого, он пожелала гражданам России последовать его примеру и вакцинироваться от пневмонии нового типа.

Стоит отметить, что первый компонент вакцины от COVID нового поколения Путину вкололи 23 марта.

Ранее сообщалось. что президенту Украины Владимиру Зеленскому второго марта сделала первую прививку от коронавирусной инфекции индийским аналогом AstraZeneca Ковишилдом. Предполагалось, что и вторую вакцину президент получит или ковишилд или AstraZeneca