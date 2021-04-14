Коронавирус в Украине: снова почти 500 смертей и 5000 госпитализаций

Также почти 15 000 новых случаев заболеваемости

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За вчерашние сутки, 13 апреля. В Украине снова было зафиксировано больше количество летальных случаев от коронавирусной инфекции. Снова показатель приблизился к отметке 500 смертей.

За последние 24 часа в Украине умерло 467 человека от коронавирусной инфекции и ее последствий. За минувшие сутки зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за предыдущие сутки заболели 612 детей и 426 медработников. Были госпитализированы — 5 063 человека, а 12 384 человека сумело победить болезнь, пишет УРА-Информ.

«Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания подтвердили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях. За сутки 13 апреля в Украине 15 152 человека привито против COVID-19, от начала кампании привито — 403 553 человек», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он добавил, что 13 апреля совершили тестов — 134 342 (в частности методом ПЦР — 54 353, методом ИФА — 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 57 450).

За все время пандемии в Украине заболело — 1 887 338 человек; выздоровели — 1 442 618 человек; а умерло — 38 225.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали делать вакцинацию китайским препаратом.