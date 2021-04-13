«Защищают от нормальной жизни»: жители Донбасса возмущены заявлениями Кремля

Даже сторонники идеи «республик» обижены на пресс-секретаря российского президента

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Жители временно оккупированных территорий восточной Украины возмущены словами пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что в Кремле будут защищать интересы русскоязычного населения Донбасса. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Жители ОРДЛО совершенно не понимаю, от чего же именно Россия решила их защищать.

«Читаю и не пойму — от чего защищают? От нормальной жизни похоже, если верить хронологии и статистике», — отмечает житель ОРДЛО.

Даже сторонники идеи «республик» обижены на пресс-секретаря российского президента. Ведь своими словами он исключил жителей Донбасса из числа русских.

«В принципе, Песков только лишний раз подчеркнул, что русскими людей Донбасса не считает и никогда не считал. Здесь просто люди, чудом освоившие русский язык, — и за это им награда: поддержка России в лице Пескова. Низким поклон. Вот же не зря Владимир Владимирович на прямой вопрос о высказываниях Пескова отрекся напрочь: „Да мало ли что он говорит“», — отмечают дончане.

Жители также не понимают, что в ОРДЛО делают войска РФ.

«Странно, а что тогда русские военные тут делали и сейчас приехали так же. Наверное на экскурсию. Уже б смелости набрались и сказали как есть, а не врать», — возмущены жители оккупированного Донбасса.

О защите, как считают комментаторы, должны просить именно местные жители, чего они не делали, по их словам.

«Не просил никого меня „защищать“. Странная защита выходит — Донбасс разворовали и превратили в гетто, как при немцах в Варшаве», — добавил пользователь Сети.

Ранее сообщалось, что вторжение российского государства на временно оккупированные территории украинского Донбасса на сегодня является реальной опасностью, однако, Украина к ней готовится.