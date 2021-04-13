Общество

В Украине начали вакцинировать препаратом CoronaVac

Украина получила партию в 215 тыс. доз препарата

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Правительство Украины в течение апреля-мая текущего года получит еще 1,7 млн доз препарата CoronaVac. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что в Минздраве уже закончили все процессы проверки препарата. Также были завершены процессы лабораторного контроля вакцины CoronaVac. Стоит отметить, что производителем вакцины является компания SinovacBiotech.

Известно, что уже с сегодняшнего дня в Украине начинается процесс вакцинации населения именно этим препаратом.

Украина, как отметил министр, получила партию в 215 тыс. доз препарата от компании.

«Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз, который остались по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украина и дальше фиксируется высокая смертность от коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки умерло чуть более 450 человек от коронавирусной инфекции.

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