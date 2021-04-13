Общество

В «ДНР» проблемы с паспортами «республики»: люди ждут месяцами, чтобы стать в очередь

Местные «власти» ввели новые правила

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В «ДНР» существует огромная проблема с паспортами «республики». Люди ждут несколько месяцев, чтобы просто стать в электронную очередь.

Местные «власти» решили помочь гражданам, которые никак не могут получить «республиканский» паспорт. Документ необходим для того, чтобы в дальнейшем оформить российское гражданство. Есть информация о том, что помощь в получении паспорта «ДНР» получат сотрудники бюджетных организаций республики, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Сейчас многие местные жители все еще ждут, чтобы получить паспорт, а некоторые  не записались даже на очередь.

«23 ноября прошлого года подал документы на паспорт «ДНР», и до сих пор сделать не могут. Более 4-х месяцев прошло, а воз и ныне там», — жалуется местный житель.

«Восемь месяцев ждала после подачи, и каждый месяц он был то на печати, то на проверке», — добавила местная жительница.

«В июне 2020 года записалась в электронную очередь на паспорт ДНР, талон на март 2022 года»

Ранее мы сообщали, что в РФ готовят беспощадно сильный удар из-за Донбасса.

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