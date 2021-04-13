«У них этого дешевого пушечного мяса предостаточно»: в Кремле готовы к потерям на Донбассе

В Кремле будут воевать руками подконтрольных российскому правительству членов НВФ ОРДЛО

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Широкомасштабное наступление военных Российской Федерации на Украину маловероятно. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ, украинский журналист Денис Казанский, передает УРА-Информ.

При этом, журналист отметил, что в Кремле будут воевать руками подконтрольных российскому правительству членов НВФ ОРДЛО. В России их будут использовать в качестве «дешевого расходного материала».

«Россия и дальше будет воевать руками так называемых ДНР и ЛНР. Это полноценные частные военные компании, которые существуют на деньги России, с российским оружием. У них есть ЧВК Вагнера, а есть ЧВК «ДНР» и «ЛНР», — подчеркнул Казанский.

Однако, нельзя полностью исключать возможность наступления РФ.

«У них этого дешевого пушечного мяса на Донбассе предостаточно, и они безболезненно для себя будут бросать этих людей в бой. Потери россиян для российского общества будут очень болезненными, а потери этих „ополченцев“ — нет. Их же можно в любом количестве тратить, и в России никто слова не скажет. Их воспринимают как дешевый расходный материал», — добавил Казанский.

Журналист считает, что такой вариант исхода событий является наиболее вероятным, так как не ведет к существенному ужесточению санкций против российского государства со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что вторжение российского государства на временно оккупированные территории украинского Донбасса на сегодня является реальной опасностью, однако, Украина к ней готовится.