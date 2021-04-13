Ситуация стабилизируется: Украина вышла на пик третьей волны коронавируса

Снизилось число граждан государства, которые вызывали бригаду скорой медицинской помощи

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Украина уже вышла на пик третьей волны пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Также ситуация в стране с COVID-19 начала стабилизироваться. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Максим Степанов.

Чиновник уточнил, что на территории государства значительно улучшилась ситуация с госпитализацией граждан.

«Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», — добавил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что на прошлой неделе было на две тысячи меньше человек, которых госпитализировали в медицинские учреждения, чем на позапрошлой. Кроме этого, снизилось число граждан государства, которые вызывали бригаду скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что правительство Украины в течение апреля-мая текущего года получит еще 1,7 млн доз препарата CoronaVac.