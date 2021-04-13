Общество Политика

«Россия не сможет застать нас врасплох», — МИД Украины о наращивании войск РФ на границе

Власти Украины не хотят войны

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Российская Федерация больше не сможет неожиданно для правительства нанести удар по Украине, ведь при новой агрессии России касательно украинского государства цена для РФ будет высокой. Об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Сегодня с партнерами обсуждали, как реагировать. Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить», — подчеркнул Кулеба.

Правительство Украины, как отметил глава МИД, хотят решить конфликт мирным путем и избежать полномасштабных боевых действий.

Однако, РФ наращивает свои войска по трем направлениям

«Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море. Она накапливает войск на трех направлениях — в Крыму, на севере и на Донбассе», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что в польском МИД инициируют усиление санкций против Российской Федерации, если ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса продолжит ухудшаться.

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