Общество

Реинтеграции ОРДЛО в Украину не будет: в ОРДЛО подготовили «сюрприз» для ВСУ

НВФ якобы готовы отразить наступление ВСУ

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Пророссийские незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях украинского Донбасса пообещали сделать «неприятные сюрпризы для ВСУ». Об этом заявил местный «вице-премьер-министр» Владимир Антонов, передает УРА-Информ.

Он уверяет, что реинтеграции ОРДЛО в Украину не будет. Он объяснил это тем, что на территориях неподконтрольных украинскому правительству уже многое организовано по российскому укладу жизни. Среди таких нюансов он назвал выдачу дипломов студентам, сдачу ЕГЭ школьниками, а также участие в выборах в Российской Федерации.

«Почему все думают, что наступление ВСУ будет для нас какой-то фантастической неожиданностью, сюрпризом? Мы к этому наступлению все семь лет готовимся. Даже не сомневайтесь, на каждый вариант развития событий у нас есть проработанный план. Сюрпризы тоже есть», — уверяет Антонов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация больше не сможет неожиданно для правительства нанести удар по Украине, ведь при новой агрессии России касательно украинского государства цена для РФ будет высокой. 

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