Общество

Начало большой войны: в ОРДЛО назвали главный признак

Война 80 808 началась с отъезда грузинских миротворцев

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Главным признаком начала полномасштабных боевых действий на территории восточной Украины будет бегство с оккупированных украинских территорий наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в своем Телеграмм-канале заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, передает УРА-Информ.

Помимо этого, он прокомментировал мнение российского военного эксперта Алексея Леонкова, который провел параллели между обострением ситуации на временно оккупированном Донбассе с началом военных действий в Южной Осетии в 2008 году.

«Война 80 808 началась с отъезда грузинских миротворцев и наблюдателей ОБСЕ. Вот когда все эти дармоеды на своих белых джипах выстроятся в колонну у отеля „Парк Инн“ и двинутся в сторону ближайшего украинского КПП, тогда начало войны можно прогнозировать с точностью до двух суток», — уточнил Коц.

Ранее сообщалось, что 12 апреля, боевики 17 раз нарушили договоренности о перемирие. Среди прочего боевики вблизи Южного вели обстрелы из минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, неподалеку населенных пунктов Шумы и Зайцево открывали огонь из минометов 82-го калибра.

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