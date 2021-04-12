Пандемия COVID-19: в Украине резко упали темпы вакцинации

С начала прививочной кампании на территории страны привиты 378 266 граждан

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За прошедшие сутки на территории Украины вакцинировали 1 216 человек от пневмонии нового поколения. При этом, в четырех областях Украины не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Отмечается, что с начала прививочной кампании на территории страны привиты 378 266 граждан. Степанов заявил, что прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации населения и 81 пунктом вакцинации.

Также известно, что в лист ожидания прививки от COVID-19 записались 441 989 граждан Украины.

Наибольшее количество прививок коронавирусной инфекции нового поколения сделали во Львовской (170) и Тернопольской (150) областях.

При этом. в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие сутки не поставили ни одной вакцины от пневмонии нового типа.

Ранее сообщалось, что на выходных в Украине всегда падает количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это происходит из-за того, что участковые врачи не принимают пациентов, да и многие просто не обращаются в выходные в больницы.