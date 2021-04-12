Общество

«Чиновники «ЛНР» вывозят ценные вещи из «республики»: готовятся к побегу

В ОРЛО «власти» начали вывозить ценные вещи с «республики»

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Ситуация с возможным обострением на Донбассе продолжает набирать обороты. Так в «ДНР» и «ЛНР» каждый готовится к возможному конфликту по-своему.

Появилась информация о том, что «чиновники» в «ЛНР» начали потихоньку вывозить за пределы «республики» ценные вещи, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«А если серьезно, то, что господа при власти начали готовить запасной аэродром для бегства (не сомневаемся, что у верхушки уже давно прикуплена недвижимость в Ростове и в Москве) – очень тревожный звонок. Во-первых, они знают больше, чем мы, рядовые граждане. И если начали вывозить материальные ценности – угроза, действительно, реальна», — пишет паблик.

В тоже время сообщает, что обычные граждане, тем временем, не хотят идти на срочную службу. Стало известно, что у военкоматов возникла проблема с набором 200 человек на «обучение военным специальностям». В связи с этим начат добровольно-принудительный призыв мужчин с госслужбы, а также студентов ВУЗов силовых ведомств.

Ранее мы сообщали, что в Горловке пенсионеров обязали предоставить номера телефонов.

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