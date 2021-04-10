В Украину на следующей неделе прибудет вакцина Pfizer, но это не точно, — Ляшко

Ожидается партия в 117 тысяч доз

Время чтения: 35 Секунд

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают первые поставки долгожданной вакцины Pfizer уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

При этом, главный врач страны подчеркнул, что это еще не точно.

Ляшко анонсировал прибытие партии вакцины в 117 тысяч доз.

«Мы рассчитываем на то, что самолет с вакциной прилетит в Украину 14 апреля. Этот самолет задрафтован ЮНИСЕФом. Но самолет пока еще не взлетел. Поэтому может быть, что 14 числа он не приземлится в Украине. По каким причинам — это зависит не от меня», — подчеркнул Ляшко.

Ранее сообщалось, что столичный мэр Виталий Кличко призвал центральные власти украинского государства ввести общенациональный локдаун, усилив карантинные ограничения, которые были введены ранее, а также ограничить межобластное сообщение.