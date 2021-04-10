Общество

«Бомбардировки с дронов»: эксперт рассказал, какие провокации готовят в РФ

Для начала агрессии против Украины нужен лишь повод

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Спецслужбы Российской Федерации для начала военной агрессии против украинского государства на востоке страны разрабатывают сценарии провокаций на территориях Донбасса, а также внутри России. Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк, передает УРА-Информ.

Он считает, что одним из наиболее вероятных сценариев провокаций российскими спецслужбами является бомбардировка военного парада на девятое мая в оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донецке.

«Для начала агрессии против Украины нужен лишь повод, который традиционно российские спецслужбы способны организовать самостоятельно. В частности, среди других вариантов, российскими спецслужбами прорабатывается возможность осуществления бомбардировок с дронов парада 9 мая в Донецке с целью обвинения в этом ВСУ», — уточнил Данилюк.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой на временно оккупированный Донбасс. Зеленский посетил позиции ВСУ на переднем крае обороны. Именно там было зафиксировано наибольшее количество обстрелов за последнее время.

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