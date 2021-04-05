«Ждет повода для того, чтобы напасть на Украину», — ветеран АТО назвал главные угрозы со стороны РФ

В ближайшее время сильную угрозу для Украины представляет крупная группировка войск РФ, которые располагаются неподалеку украинских границ

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Российская Федерация через 1−2 года может привести свои войска в состояние полной боевой готовности для широкомасштабного наступления на украинские территории. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил ветеран АТО Мирослав Гай, передает УРА-Информ.

Также он считает, что в ближайшее время сильную угрозу для Украины представляет крупная группировка войск РФ, которые располагаются неподалеку украинских границ.

«Мне сложно сказать, когда Россия будет готова, но я думаю, через год-два, особенно, если читать их военные доктрины, где речь идет о модернизации», — отметил Гай.

Также он уточнил, что сейчас российская армия недостаточно готова к масштабным военным действиям. При этом, в РФ работают над этим.

«Россия хочет превосходить украинскую армию, в первую очередь, качеством видов вооружения, мобильностью, новыми технологиями. Российская Федерация готовится, чтобы, так сказать, иметь успех во время полномасштабного наступления или каких-то отдельных операций. Нужно иметь инфраструктуру, которую она строит все эти годы, нужно иметь достаточное количество личного состава, нужно иметь возможность закрепиться на тех территориях, по которым наносятся удары», — отметил он.

Также, он уточнил, что учения «Запад-2021» являются признаком угрозы украинскому государству со стороны России.

«Сейчас мы имеем мощную группировку российских войск на востоке, юге, севере, которая только ждет повода для того, чтобы напасть на Украину и обвинить Украину в военных преступлениях, в нарушении каких-то договоренностей. В этом году нас ждет очень неприятный момент — учения „Запад -2021“ РФ, учения в Беларуси, учения в Крыму. Это означает, что Россия в обход международной конвенции сможет увеличить количество личного состава», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший командующий подразделений боевиков «ДНР» Игорь Стрелков призывает Кремль захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу.