В МОЗ занижают статистику заболеваемости на ковид: хотят дотянуть до локдауна

Тотальный карантин могут ввести 12-20 апреля

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине хуже, чем приставляется в официальной статистике, которую ведет Министерство здравоохранения Украины.

На прошлой неделе сразу три дня кряду фиксировалось более 400 смертей каждые сутки. Также в Украине был побит рекорд – более 20 000 новых случаев за 24 часа. Однако источник сообщает, что эти показатели в МОЗ специально занижают. Все это делается для того, чтобы дотянуть до общенационального локдауна, который намерены ввести о второй половине апреля, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Офис Президента поставил задачу министерству здравоохранения в ручную контролировать статистику заразившихся, для Банковой важно дотянуть до 12-20 апреля, чтобы ввести всеукраинский локдаун перед майскими праздниками», — пишет источник.

Также отмечается, что в МОЗ контролируются данные по регионам Украины, чтобы в красной зоне не оказалось 2/3 областей. Таким образом создаётся иллюзия контролируемой стабильности.

Ранее мы сообщали, что во Львове могут еще больше усилить карантин, несмотря на то, что таи так ввели локдаун.