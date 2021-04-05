Комендантский час в Украине: ждать ли киевлянам новых ограничений?

В КГГА считают, что принятие такого решения совершенно не входит в их компетенцию

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Столичная власть в Киеве пока не обсуждала возможность введения комендантского часа на время пандемии коронавирусной инфекции и карантинных ограничений. Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УРА-Информ.

При этом, в Киевской городской государственной администрации считают, что принятие такого решения совершенно не входит в их компетенцию.

«В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что третья вола коронавирусной инфекции продолжает бить все коронавирусные рекорды в Украине. Речь идет о количестве новых случаев за сутки, летальных исходов и госпитализаций.