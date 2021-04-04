Общество

Война близко: в ОРДЛО сообщают, что из РФ прибыла военная техника

87 БТР-80 с российскими спецами замаскировались и ждут приказа

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На временно оккупированных территориях украинского Донбасса интернет-ресурсы сообщают о прибывшей из Российской Федерации военной техники. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал «Четкий Луганск».

В посте сказано, что помощь России уже возле Славяносербска.

«87 БТР-80 с российскими спецами замаскировались и ждут приказа», — указывает паблик.

Ранее сообщалось, что бывший командующий подразделений боевиков «ДНР» Игорь Стрелков призывает Кремль захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу. 

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