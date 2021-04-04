Украина должна быть разгромлена: экс-командир НВФ призвал Кремль захватить государство

Для прекращения войны Российской Федерации необходимо захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу

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Бывший командующий подразделений боевиков «ДНР» Игорь Стрелков призывает Кремль захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу. Об этом он заявил в интервью одному из пропагандистских российских телеканалов, передает УРА-Информ.

Он считает, что для прекращения войны Российской Федерации необходимо захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу.

«Украина должна быть разгромлена и должна капитулировать, другого выхода нет прекратить эту войну. Иначе эта война будет продолжаться до падения Российской Федерации», — заявил Стрелков.

Ранее сообщалось, что «военкоры ЛДНР» анонсировали в социальных сетях прибытие в ОДЛО огромного количества вертолетов из РФ.