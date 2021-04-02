Общество

Валим отсюда, короче говоря — жители ОРДЛО отреагировали на новость о призыве в «ЛДНР»

Как местные жители восприняли новость

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Вчера, первого апреля, в так называемых «ДНР» и «ЛНР» начался призыв в «армию». Местное население не очень довольно такой новостью и многие их местных жителей не намерены идти «служить».

Отмечается, что сначала жители временно оккупированной части Донецкой области не верили в то, что «указ» Дениса Пушилина о призыве отвечает реальности, ведь он появился первого апреля, в день смеха. Но когда стали появляться ссылки на «документ», сомнения развеялись, пишет УРА-Информ со ссылкой на Депо.

Однако после того, как стала известна реальная картина в интернете люди начали возмущаться такой новостью и не понимаю, почему они должны служить.

«Валим отсюда, короче говоря», написал местный житель под новостью о призыве.

«Лучше служить в украинских войсках, чем шизофреничном государству», — написал другой участник дискуссии.

«Тебе хочется воевать за непризнанный никем кусок территории? – спросил один из комментаторов, ответив на слова одного из участников дискуссии, что люди просто нытики.

«Пусть начнут с себя и своих детей», написал местный житель, имея ввиду «чиновников» «республик».

Ранее мы сообщали о деталях призыва в ОРДЛО.

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