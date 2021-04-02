Эскалация на Донбассе: войска США в Европе объявляют чрезвычайное положение

Ситуация на Донбассе отражается и на Европе

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Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) представило наивысший уровень угрозы в связи с эскалацией боевых действий на Донбассе и передвижением российских войск.

Классификация ситуации на Украине была изменена на прошлой неделе командующим войсками США в Европе с «возможный кризис» на «потенциальный надвигающийся кризис», что является высшим уровнем угрозы в системе «WATCHCON», пишет УРА-Информ со ссылкой New York Times.

По сообщениям СМИ, это реакция на эскалацию боевых действий на Донбассе, где 26 марта в результате обстрела пророссийскими силами были убиты четверо украинских солдат. Это были крупнейшие разовые потери с начала перемирия, вступившего в силу в конце июля прошлого года.

Эскалация также сопровождается скоплением российских войск вокруг Украины, а также усилением активности России в других регионах. В понедельник самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух в ответ на маневры российских бомбардировщиков у границ стран альянса.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин отказывается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.