В Украине стартовал призывной сезон: сколько граждан пойдут служить

Уже сегодня призывные комиссии начнут работу

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Сегодня, первого апреля, в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца июня. Об этом сообщил пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УРА-Информ.

В штабе отметили, что на службу планируют призвать 14 246 граждан Украины. Отмечается, что из общего количества призывников в Вооруженные силы Украины планируют набрать около 6500 человек. При этом, в Государственную специальную службу транспорта пойдет 600 человек, в Национальную гвардию Украины призовут 4646 лиц, а в Госпогранслужбу — 2500 человек.

Уже сегодня призывные комиссии начнут работу.

Ранее сообщалось, что ВСУ может возобновить активные военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса уже в апреле.