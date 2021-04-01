В Донецке закрывается уникальная лаборатория: она была единственной в Восточной Европе

Речь о лаборатории клеточного и тканевого культивирования Института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака.

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В Донецке, который временно неподконтрольный украинскому правительству, в шаге от закрытия оказалась лаборатория клеточного и тканевого культивирования Института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака.

Эта лаборатория была создана в 2002 году и стала единственной в Восточной Европе, где не только изучали биотехнологии, но и применяли их в лечении пациентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Теперь в лаборатории осталось критически малое количество реагентов. Лаборатория выращивает органы и клетки ткани для пересадки больным по европейским стандартам, но по гораздо более низким расценкам. До войны лаборатория отправляла свою материалы за границу для спасения тяжелых пациентов, в частности, в Россию. Сегодня объем работы лаборатории сократился катастрофически», — пишет источник.

Отмечается, что ресурсы уникального учреждения не пополнялись с начала военных действий на Донбассе, а их нужно покупать за границей. Последняя поставка была в середине 2014 года.

Раньше с помощью выращенных в донецкой лаборатории клеток врачи восстанавливали поврежденную сердечную мышцу, сосуды, костно-хрящевую ткань, оказывали помощь при печеночных патологиях.

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