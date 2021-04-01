Общество

В Бразилии рекордное количество смертей за сутки: шокирующие данные

66000 человек умерли в течение 31 дня

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Министерство здравоохранения Бразилии объявило в среду об очередном рекордном росте числа смертей от COVID-19. За последние сутки в этой стране погибло 3869 человек.

Всего с момента начала пандемии от коронавируса умерло 321 515 человек в этой стране. За последние 24 часа также было обнаружено 90 638 случаев заражения, пишет УРА-Информ.

В местном министерстве здравоохранения также заявили, что март этого года был худшим месяцем с начала пандемии. 66000 человек умерли в течение 31 дня, что более чем вдвое больше, чем в июле прошлого года, когда было зарегистрировано 32 881 смертельный исход, что на сегодняшний день является самым трагическим сальдо за месяц.

«Никогда в истории Бразилии мы не видели инцидента, который убил бы так много людей за 30 дней», — сказал Мигель Николелис, бывший координатор Научного комитета, созданного штатами Северо-Востока для борьбы с пандемией. По его мнению, «вполне возможно», что «к июлю погибнет полмиллиона человек» в Бразилии.

По всей Бразилии ситуация катастрофическая. В 18 из 27 штатов 90 процентов койко-мест в отделениях интенсивной терапии, предназначенные для пациентов с COVID-19 заняты. В семи штатах этот процент колеблется от 84 процентов до 89 процентов.

В Украине за предыдущие сутки также зафиксировали рекордное количество смертельных случаев.

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