Всего с начала пандемии на территории Украины пневмонией нового поколения заболело 1 674 168 граждан

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На территории Украины за минувшие прошедший день было зафиксировано 11 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что заболел 491 ребенок и 335 работников медицины. Также за прошедший день госпитализированы были 5 558 человек граждан страны, а скончалось- 407 человек, что является новым антирекордом. Побороли недуг 6 405 человек.

Стоит отметить, что ранее худшим показателем смертности было 362 летальных случая, которые были зафиксированы 25 марта.

Всего с начала пандемии на территории Украины пневмонией нового поколения заболело 1 674 168 граждан, выздоровел — 1 313 481 человек; скончались — 32 825 людей.

Больше всего летальных случаев за вчера было подтверждено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач украинского государства Виктор Ляшко считает, что даже когда суточный прирост новых зараженных пневмонией нового типа составит 24 тысячи граждан, то Украина сможет пройти эту вспышку без введения тотального локдауна.