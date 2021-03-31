Общество

В Украине поставлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19

Всего с начала пандемии на территории Украины пневмонией нового поколения заболело 1 674 168 граждан

Время чтения: 48 Секунд

На территории Украины за минувшие прошедший день было зафиксировано 11 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что заболел 491 ребенок и 335 работников медицины. Также за прошедший день госпитализированы были 5 558 человек граждан страны, а скончалось- 407 человек, что является новым антирекордом. Побороли недуг 6 405 человек.

Стоит отметить, что ранее худшим показателем смертности было 362 летальных случая, которые были зафиксированы 25 марта.

Всего с начала пандемии на территории Украины пневмонией нового поколения заболело 1 674 168 граждан, выздоровел — 1 313 481 человек; скончались — 32 825 людей.

Больше всего летальных случаев за вчера было подтверждено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач украинского государства Виктор Ляшко считает, что даже когда суточный прирост новых зараженных пневмонией нового типа составит 24 тысячи граждан, то Украина сможет пройти эту вспышку без введения тотального локдауна. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Австрия ведет переговоры о поставках вакцин против коронавируса с Россией

Еще одна страна ЕС хочет получить российскую вакцину

Вакцины от ковида в Украине: какие будут и когда ждать

Виктор Ляшко о поставках вакцин в Украину

В ОРДО официально подняли цены на проезд в общественном транспорте: что известно

Местные коммунальные предприятия имеют большие долги

Обострения на Донбассе: ВРУ озвучила свои требования к России

Верховная рада призывает мировое сообщество усилить международное давление на Российскую Федерацию

Специальная миссия ВОЗ в Ухане: подготовлен отчет о происхождении коронавируса

Полный отчет станет доступен в ближайшее время

40 000 новых случаев в сутки: новый прогноз пандемии в Украине

В апреле ожидается 40 000 заражений в сутки

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap