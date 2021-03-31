В Киеве закрывают транспорт: будет работать только по пропускам

Уже с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок

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Уже с понедельника, пятого апреля в столице приняли решение об усилении карантинных ограничений. Не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление городского главы Виталия Кличко.

«Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день! С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры».

Помимо этого, руководители учреждений должны отправить своих сотрудников на удаленную работу, или, в качестве альтернативы, предоставить отпуска.

Известно, что заведения общепита будут работать только на вынос или же доставку пищи. Помимо этого, уже с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за минувшие прошедший день было зафиксировано 11 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.