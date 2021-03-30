Общество

Специальная миссия ВОЗ в Ухане: подготовлен отчет о происхождении коронавируса

Полный отчет станет доступен в ближайшее время

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что все гипотезы о происхождении коронавируса рассматриваются, и каждая из них требует дополнительных исследований. По его мнению, наиболее вероятна передача вируса человеку через животное.

Тедрос сослался на отчет специальной миссии экспертов, организованной под эгидой ВОЗ, которая проводила расследование в Китае, в городе Ухань, где были выявлены первые случаи заражения новым вирусом, пишет УРА-Информ.

Отчет миссии о вероятном происхождении коронавируса в воскресенье был передан странам ВОЗ, и ожидается, что до вторника он будет проанализирован экспертами из этих стран. После этого документ будет открыт для всеобщего ознакомления.

В середине января в Китай прибыла группа международных экспертов ВОЗ. Пройдя обязательный двухнедельный карантин, она начала полевые работы, посещения учреждений и встречи с китайскими учеными.

Глава ВОЗ подчеркнул, что наиболее вероятной гипотезой, сформулированной членами миссии, является передача вируса из естественного резервуара через животных-промежуточных переносчиков к людям. Непосредственно замороженное мясо также могло быть источником инфекции. «Очень маловероятно, что коронавирус вырвется из лаборатории в Ухане», — сказал Тедрос.

Ранее мы сообщали, что в апреле в Украине прогнозируется 40 000 больных за сутки.

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