Обострения на Донбассе: ВРУ озвучила свои требования к России

Верховная рада призывает мировое сообщество усилить международное давление на Российскую Федерацию

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Верховная Рада Украины из-за обострения на Донбассе, в частности, из-за смерти четырех бойцов ВСУ 26 марта, одобрила заявление, в котором требует от Российской Федерации немедленно прекратить военные действия на временно оккупированных территориях восточной Украины. Свои голоса «за» отдали 308 нардепов, передает УРА-Информ.

«Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», — сказано в тексте документа.

Также, парламентарии Украины призывают парламенты других государств и международные парламентские организации осудить агрессию России направленную в сторону Украины.

«Рада приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в „нормандском формате“ с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта», — отмечают украинские депутаты.

Верховная рада призывает мировое сообщество усилить международное политическое и экономическое давление на Российскую Федерацию для прекращения ее агрессии.

«Рада обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — отмечается в тексте заявления.

Ранее сообщалось. что на территориях временно оккупированного Донбасса откроют участки для голосования в Госдуму РФ.