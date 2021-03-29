Общество

Украину ждет большой всплеск смертности: что произойдет

Текущие показатели еще не максимальные

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Текущие показатели еще не максимальныеУже в ближайшее время в Украине может только увеличить количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции. На предыдущей недели фиксировалось даже более 300 смертей в сутки, хотя это еще не предел. Например, в соседней Польше, фиксировалось более 500 летальных исходов за 24 часа.

Сейчас же в кулуарах пошли слухи, что нас ждёт большой всплеск смертности из-за третьей волны коронавируса, которая сейчас обрушилась на страну, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«При этом политические интриги сыграют в этом огромную роль, так как центральная власть хочет переложить ответственность на региональную, а те в свою очередь обвиняют центральную власть в срыве вакцинации, подготовки к эпидемии, слабом финансировании медицины в момент эпидемии», — пишет источник.

На данный момент в Украине продолжает действовать адаптивный карантин и «зоны», почти половины страны уже в красной зоне. В тоже время пока точной даты возможного нового локдауна не называется.

Ранее сообщалось, что во Львове могут остановить работу общественного транспорта из-за ситуации с ковидом.

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