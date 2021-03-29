Покорение Марса: SpaceX сегодня проведет запуск прототипа корабля

Испытания прототипа SN11 должны были пройти вблизи городка Бока-Чика в штате Техас

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Американская компания SpaceX запланировала на понедельник, 29 марта, суборбитальный полет 11-го образца ракеты-корабля Starship. Планируется, что запуск ракеты вероятно состоится не ранее 21:30 по киевскому времени. На платформе YouTube запустили соответствующую трансляцию, передает УРА-Информ.

Отмечается, что испытания прототипа SN11 должны были пройти неподалеку от городка Бока-Чика, который находиться в штате Техас.

При этом, данный прототип, скорее всего, совершит в полете те же маневры, что и его предшественники. Его запуск планируется на 10 километров. Потом корабль должен будет приземленится на испытательную площадку.

При этом, данный прототип, скорее всего, совершит в полете те же маневры, что и его предшественники. Его запуск планируется на 10 километров. Потом корабль должен будет приземлится на испытательную площадку.

Ранее SpaceX отменила испытательный полет 11-го прототипа, который был запланирован на 26 марта. Вероятно, причиной переноса полета корабля стали неблагоприятные погодные условия.

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