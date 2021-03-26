В ТКГ рассказали, в каком случае Украина подаст воду в Крым

Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы

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Украина может рассмотреть возможность подачи воды в аннексированный Россией Крым только в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

«Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане «дай воду, потому что этого хочет Россия», — подчеркнул Кравчук.

Также он добавил, что если украинскому правительству придеться рассматривать вопрос подачи воды на оккупированный полуостров, то это не значит, что вода будет подаваться сразу.

«Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит так: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация сейчас рассматривает семь возможных направлений, для того чтобы пробить сухопутный коридор через украинские территории в аннексированном Крыму.