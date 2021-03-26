Общество

В сети появились уникальные кадры заброшенного жд вокзала в Донецке: печальная ситуация

Тяжелая ситуация в ОРДО с жд

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В сети выложили уникальные фото железнодорожного вокзала в Донецке, которые были сделаны в сделаны 22 марта 2021 года. Стоит отметить, что там нет ни одного пассажира, ни одного железнодорожника, и даже ни одного вагона.

Стоит отметить, что местные «власти» даже не сумели заменить выбитые окна в новом здании вокзала, они просто заделанные фанерой. До лета 2014 года из Донецка курсировали пассажирские поезда во многие города Украины, России и Беларуси, в частности в Киев, Москву, Санкт-Петербург, Минск, Львов, Харьков, Севастополь, Симферополь, Днепропетровск, Луганск, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Надежд на то, что на вокзале вновь будет кипеть жизнь, пока мало. Даже рекламируемые Пушилиным уже три года поезда в Москву будут представлять из себя два плацкартных вагона (если вообще когда-нибудь отправятся в пункт назначения)», — пишет паблик.

Также источник отмечает, что все заверения местных «властей» о том, что дж сообщение возобновится всегда остается только словами.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО в очередной раз назвали новую дату наступления ВСУ.

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