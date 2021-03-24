В Украине привили рекордное количество людей от COVID-19

Прививки против коронавирусной болезни проводились 179 мобильными бригадами

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На территории Украины за прошедшие сутки вакцинацию против COVID-19 прошли более 15 тысяч граждан страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

В ведомстве подчеркнули, что такое количество вакцинированых за сутки является рекордным в Украине, а также это число на 4193 прививки больше, чем днем ранее. Всего с начала кампании вакцинации населения в стране привито 137 026 человек.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записалось уже 331 131 граждан.

Стоит отметить, что прививки против коронавирусной болезни проводились 179 мобильными бригадами по иммунизации и 341 пунктом прививки.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины зарегистрировали 14 174 новых случаев заболевания пневмонией COVID-19.