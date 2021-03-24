Общество

В Украине привили рекордное количество людей от COVID-19

Прививки против коронавирусной болезни проводились 179 мобильными бригадами

Время чтения: 34 Секунд

На территории Украины за прошедшие сутки вакцинацию против COVID-19 прошли более 15 тысяч граждан страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

В ведомстве подчеркнули, что такое количество вакцинированых за сутки является рекордным в Украине, а также это число на 4193 прививки больше, чем днем ранее. Всего с начала кампании вакцинации населения в стране привито 137 026 человек.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записалось уже 331 131 граждан.

Стоит отметить, что прививки против коронавирусной болезни проводились 179 мобильными бригадами по иммунизации и 341 пунктом прививки.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины зарегистрировали 14 174 новых случаев заболевания пневмонией COVID-19.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В апреле будет критическая ситуация в Украине: прогнозируется 500 смертей каждые сутки

Уже через несколько недель может наступить пик заболеваемости

Проблема воды в Крыму: в РФ планируют пробить сухопутный коридор через Украину

РФ, помимо военной агрессии на Донбассе, ведет еще и информационную войну с Украиной

В Украине суд разрешил не пускать непривитых детей в школу

Государство таким образом реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса

Это была явная глупость властей — Гордон

Журналист о введении локдауна в Киеве

В Италии будут использовать «Спутник V»: что известно

Все зависит от эффективности российской вакцины

Ускорение русификации: бюджетников в ОРДЛО заставляют подавать документы на паспорта РФ

Получение российских паспортов жителями ОРДЛО якобы запланировано на середину апреля

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap