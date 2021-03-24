В начале апреля на полную мощность будет запущен ДМЗ, — Пушилин

Завод будет работать на полных мощностях

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На временно оккупированных территориях якобы будет запущен в работу Донецкий металлургический завод в начале апреля. Об этом заявил так «глава ДНР» Денис Пушилин на встрече со студентами Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, передает УРА-Информ.

Также он добавил, что завод будет работать на полных мощностях.

«Запуск (ДМЗ) планируется в начале апреля. Завод будет полностью работать. Сейчас (готова к работе) одна доменная печь, вторую после ремонта тоже запустят. Планируется, что они обе будут работать и будет полная загрузка предприятия», — отметил он.

Ранее сообщалось, что пропагандисты из ОРДЛО заявляют, что украинская армия активно продвигается на Донбассе.