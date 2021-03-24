Общество

В апреле будет критическая ситуация в Украине: прогнозируется 500 смертей каждые сутки

Уже через несколько недель может наступить пик заболеваемости

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Уже в начале апреля в Украине прогнозируется пик третьей волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

Он отметил, что сегодня в Украине ситуация с СOVID-19 очень близка к критической, а до пика третьей волны осталось всего несколько недель, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу в социальной сети депутата.

«В начале апреля в Украине прогнозируют в сутки 24,8 тыс. новых случаев СOVID-19 и 450 летальных. К таким выводам пришли ученые Национальной академии наук Украины, проанализировав тенденции распространения болезни», — отметил он.

Он отмечает, что динамика развития эпидемии коснется всей страны и показатели смертности и заболеваемости будут выше в два раза, чем это было осенью прошлого года.

Депутат также добавил, что сейчас ежедневно умирает больше людей, чем на пике прошлой волны пандемии.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести даже комендантский час.

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