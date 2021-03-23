Эскалация конфликта в ОРДЛО: военные НАТО уже в Мариуполе

Визит военных инструкторов НАТО совпал с ростом эскалации

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На временно оккупированную часть Донецкой области якобы прибыла делегация военных советников НАТО. Она была замечена в Мариуполе. Об этом пишет телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники в городской администрации, передает УРА-Информ.

«В Мариуполе резко увеличилось количество военнослужащих-иностранцев. Среди них в основном говорящие на английском языке, а также поляки и представители Балтии. Они стали чаще появляться в городе как в форме, так и „по гражданке“», — сказано в сообщении.

Также ранее пропагандисты из ОРДО уверяли, что линию разграничения на неподконтрольных территориях Донбасса якобы посетили некие британские инструкторы.

«Визит военных инструкторов НАТО совпал с ростом эскалации напряженности в регионе», — уверяют пропагандисты.

Ранее сообщалось, что наступление украинской армии, которое члены незаконных вооруженных формирований анонсировали еще на прошедшее 15 марта, не состоялось не из-за страха ВСУ перед заявлениями лидеров «ЛДНР», а потому, что она и не собиралась наступать в эти сроки.