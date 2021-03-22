Боевики «ЛДНР» отказываются от вакцинации российской вакциной: их увольняют

В «ЛДНР» продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Начался второй этап применения препарата «Спутник V».

Время чтения: 43 Секунд

«НМ ЛНР» отдало приказ – принудительно колоть всех, кто ранее отказывался от вакцинации. Многие боевики сломались, согласившись на прививку от коронавируса. В тоже время есть и такие, кто настоял на отказе. Их объявили чуть ли не «предателями» и увольняют по статье, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«По последней информации, прививочная истерика в бригаде продолжается. Командир дал приказ вакцинировать всех без исключения, даже тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Вакцину вкалывают даже тем, кто употреблял до процедуры алкоголь. А ведь, как известно, российская вакцина «Спутник V», которую применяют к военнослужащим ЛНР, несовместима со спиртными напитками», — пишет источник.

Многие боевики считают, что такое отношение в процессе вакцинации очень похоже на эксперименты и испытания. Отметим, что официально Россия не поставляет вакцины в «ЛДНР», поэтому не будет отвечать за возможные последствия.

Ранее мы сообщали, что Ходаковский удивил ответом о том, кто воюет в ОРДЛО.