В Украине активно борются с COVID-19: сделано рекордное количество прививок

За весь период от начала кампании вакцинации больше всего людей вакцинировали в Донецкой области

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На территории Украины за прошедший день было сделано 10 959 прививок от пневмонии нового поколения. Это стало рекордом с начала вакцинации в стране. Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что за 18 марта в Украине провели на 1127 прививок больше, чем днем ранее. Наибольшее число вакцинированых было зафиксировано в столице Украины — Киеве. Тут привились 890 граждан.

Стоит отметить, что за весь период от начала кампании вакцинации больше всего людей вакцинировали в Донецкой области. Тут было поставлено 7484 прививок.

Ранее сообщалось, что 18 марта, на территории Украины заболело коронавирусной инфекцией еще 15 850 людей. Из них — 830 детей и 401 сотрудников медицины.